Дженнаро Гаттузо отказался возглавлять «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новые владельцы клуба — компания 777Partners предложила 43-летнему итальянцу пост главного тренера, но специалист ответил, что не заинтересован в этой должности.

Il fondo 777Partners ha tentato un approccio per portare Rino #Gattuso sulla panchina del #Genoa, ma al momento l'ex tecnico di #ACMilan e #Napoli non ? interessato. La posizione di Davide #Ballardini resta sotto osservazione: il tecnico si gioca la conferma nelle prossime 2 gare — Nicol? Schira (@NicoSchira) October 28, 2021

В данный момент Гаттузо находится без клуба. Последним клубом 43-летнего специалиста была «Фиорентина», но «фиалки» не провели ни одного матча под его руководством, так как Гаттузо покинул команду в межсезонье из-за конфликта с руководством.