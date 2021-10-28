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Гаттузо отказался возглавлять «Дженоа»

12:31
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Дженнаро Гаттузо отказался возглавлять «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новые владельцы клуба — компания 777Partners предложила 43-летнему итальянцу пост главного тренера, но специалист ответил, что не заинтересован в этой должности.

В данный момент Гаттузо находится без клуба. Последним клубом 43-летнего специалиста была «Фиорентина», но «фиалки» не провели ни одного матча под его руководством, так как Гаттузо покинул команду в межсезонье из-за конфликта с руководством.

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Иван Торопцев все материалы автора

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