Луис Альберто продлит контракт с «Лацио»
Полузащитник Луис Альберто подпишет новый контракт с «Лацио». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний испанец подпишет соглашение, рассчитанное до 2027 года.
Испанский хавбек перебрался в римский клуб в 2016 году из «Ливерпуля». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Альберто сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.
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3
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0
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|0-0
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
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