Луис Альберто продлит контракт с «Лацио»

Полузащитник Луис Альберто подпишет новый контракт с «Лацио». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний испанец подпишет соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Испанский хавбек перебрался в римский клуб в 2016 году из «Ливерпуля». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Альберто сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 8 голевых передач.