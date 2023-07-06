Сарри: «То, что Осимхен испытал в «Наполи», будет трудно повторить»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри порассуждал, стоит ли нападающему Виктору Осимхену продлеавть контракт с «Наполи».
«Продлил бы я контракт на его месте? То, что он нашел в Неаполе, он не найдет нигде, — цитирует Sportitalia Сарри. — Это город, в котором чувствуешь что-то особенное, определенную ответственность, но и привязанность к себе и команде. Осимхен сделает свой выбор сам. Но я знаю, то, что он испытал в «Наполи», будет трудно повторить».
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Егонтракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 24-летний Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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3
|Интер
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
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|0
|0
|0-0
|0
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -