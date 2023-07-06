Сарри: «То, что Осимхен испытал в «Наполи», будет трудно повторить»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри порассуждал, стоит ли нападающему Виктору Осимхену продлеавть контракт с «Наполи».

«Продлил бы я контракт на его месте? То, что он нашел в Неаполе, он не найдет нигде, — цитирует Sportitalia Сарри. — Это город, в котором чувствуешь что-то особенное, определенную ответственность, но и привязанность к себе и команде. Осимхен сделает свой выбор сам. Но я знаю, то, что он испытал в «Наполи», будет трудно повторить».

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Егонтракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.