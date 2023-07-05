«Челси» интересуется Пауло Дибалой

«Челси» проявляет интерес к форварду «Ромы» Пауло Дибале, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, возможность подписания 29-летнего аргентинца изучает новый главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.