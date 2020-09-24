Линекер выразил сочувствие вирусу, которым заразился Ибрагимович

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер иронично отреагировал на новость о том, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом.

News that @Ibra_official has tested positive with Coronavirus. Thoughts are with the virus at this difficult time. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 24, 2020

«Сообщают, что Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении. — Все мои мысли с вирусом в это непростое время».

38-летний швед из-за положительного теста вынужден пропустить матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Эта игра состоится сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени.