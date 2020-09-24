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Линекер выразил сочувствие вирусу, которым заразился Ибрагимович

19:06
Златан Ибрагимович. Фото "СЭ"
Златан Ибрагимович. Фото "СЭ"
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер иронично отреагировал на новость о том, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом.

«Сообщают, что Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении. — Все мои мысли с вирусом в это непростое время».

38-летний швед из-за положительного теста вынужден пропустить матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Эта игра состоится сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени.

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