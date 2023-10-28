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«Торино» обыграл «Лечче» в матче серии А

Алина Савинова
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«Торино» на выезде одержал победу над «Лечче» в матче 10-го тура серии А — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Алессандро Буонджорно. Он отличился на 41-й минуте.

На данный момент «Торино» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Лечче» располагается на 10-й строчке (13).

Клуб из Турина 6 ноября сыграет против «Сассуоло». Желто-красные днем ранее встретятся с «Ромой».

Италия. Серия А. 10-й тур
28 окт, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:1
Торино

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Лечче
ФК Торино
0
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1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
 Лечче 9 3 4 2 10-11 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
14
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
15
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
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