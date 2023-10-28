«Торино» обыграл «Лечче» в матче серии А

«Торино» на выезде одержал победу над «Лечче» в матче 10-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Алессандро Буонджорно. Он отличился на 41-й минуте.

На данный момент «Торино» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Лечче» располагается на 10-й строчке (13).

Клуб из Турина 6 ноября сыграет против «Сассуоло». Желто-красные днем ранее встретятся с «Ромой».