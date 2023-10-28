«Торино» обыграл «Лечче» в матче серии А
«Торино» на выезде одержал победу над «Лечче» в матче 10-го тура серии А — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Алессандро Буонджорно. Он отличился на 41-й минуте.
На данный момент «Торино» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Лечче» располагается на 10-й строчке (13).
Клуб из Турина 6 ноября сыграет против «Сассуоло». Желто-красные днем ранее встретятся с «Ромой».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
2
|Милан
|9
|7
|0
|2
|16-9
|21
|
3
|Ювентус
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|
4
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
8
|Рома
|9
|4
|2
|3
|20-12
|14
|
9
|Лечче
|9
|3
|4
|2
|10-11
|13
|
10
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
11
|Монца
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
12
|Фрозиноне
|9
|3
|3
|3
|12-13
|12
|
13
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
14
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
15
|Торино
|9
|2
|3
|4
|6-12
|9
|
16
|Верона
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|
17
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
18
|Удинезе
|9
|0
|6
|3
|5-13
|6
|
19
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
|
20
|Кальяри
|9
|0
|3
|6
|5-18
|3
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38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|- : -
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|- : -
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|- : -
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
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