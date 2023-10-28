«Ювентус» вырвал победу в матче с «Вероной» и вышел в лидеры серии А

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«Ювентус» на своем поле обыграл «Верону» в матче 10-го тура серии А — 1:0.

Победный гол на 90+7-й минуте забил Андреа Камбьясо.

Два гола форварда хозяев Мойзе Кина были отменены после просмотра ВАР.

Туринцы набрали 23 очка и вышли на первое место в чемпионате, веронцы — 16-е (8 очков).

В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Фиорентиной», «Верона» примет «Монцу».