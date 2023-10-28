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28 октября, 23:44

«Ювентус» вырвал победу в матче с «Вероной» и вышел в лидеры серии А

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Мойзе Кин.
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле обыграл «Верону» в матче 10-го тура серии А — 1:0.

Победный гол на 90+7-й минуте забил Андреа Камбьясо.

Два гола форварда хозяев Мойзе Кина были отменены после просмотра ВАР.

Туринцы набрали 23 очка и вышли на первое место в чемпионате, веронцы — 16-е (8 очков).

В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Фиорентиной», «Верона» примет «Монцу».

Италия. Серия А. 10-й тур
28 окт, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Верона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
ФК Верона
ФК Ювентус
4
0
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«Торино» обыграл «Лечче» в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
2
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
3
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
 Удинезе 9 0 6 3 5-13 6
19
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 1 : 1
28.10 19:00
Лечче – Торино
 0 : 1
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 - : -
29.10 17:00
Монца – Удинезе
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