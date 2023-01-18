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Сегодня, 11:00

«Ювентус» может расстаться с пятью футболистами основного состава

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» может расстаться с пятью футболистами основного состава, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант усиления состава только в том случае, если сумеет продать нескольких футболистов. В список попали защитники Алекс Сандру и Хуан Куадрадо, полузащитники Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни и Леандро Паредес (находится в аренде из «ПСЖ»).

Сообщается, что уход сразу всех игроков маловероятен, но «Ювентус» будет искать возможности для расставания с ними.

31-летний Сандро и 34-летний Куадрадо выступают за клуб с 2015 года, 27-летний Рабьо — с 2019, 24-летний Маккенни — с 2021-го, а 28-летний Паредес стал игроком «старой синьоры» на правах аренды в 2022 году.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков в 18 матчах.

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
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Ювентус
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1.56

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17%

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Адриен Рабьо
Алекс Сандру
Леандро Паредес
Хуан Куадрадо
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
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 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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