«Ювентус» может расстаться с пятью футболистами основного состава

«Ювентус» может расстаться с пятью футболистами основного состава, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант усиления состава только в том случае, если сумеет продать нескольких футболистов. В список попали защитники Алекс Сандру и Хуан Куадрадо, полузащитники Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни и Леандро Паредес (находится в аренде из «ПСЖ»).

Сообщается, что уход сразу всех игроков маловероятен, но «Ювентус» будет искать возможности для расставания с ними.

31-летний Сандро и 34-летний Куадрадо выступают за клуб с 2015 года, 27-летний Рабьо — с 2019, 24-летний Маккенни — с 2021-го, а 28-летний Паредес стал игроком «старой синьоры» на правах аренды в 2022 году.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков в 18 матчах.