Лаутаро Мартинес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Гол в матче 22-го тура чемпионата Италии-2023/24 против «Фиорентины» (1:0) стал для 26-летнего аргентинца 124-м за команду. Форвард опередил Кристиана Вьери (123) и сравнялся с Мауро Икарди (124), с которым теперь делит восьмую строчку.

Лучшим бомбардиром в истории «Интера» является Джузеппе Меацца (287).

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Матч с «Фиорентиной» стал для него 265-м за клуб.