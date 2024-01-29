Лаутаро Мартинес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Интера»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Гол в матче 22-го тура чемпионата Италии-2023/24 против «Фиорентины» (1:0) стал для 26-летнего аргентинца 124-м за команду. Форвард опередил Кристиана Вьери (123) и сравнялся с Мауро Икарди (124), с которым теперь делит восьмую строчку.
Лучшим бомбардиром в истории «Интера» является Джузеппе Меацца (287).
Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Матч с «Фиорентиной» стал для него 265-м за клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|21
|17
|3
|1
|50-10
|54
|
2
|Ювентус
|22
|16
|5
|1
|36-13
|53
|
3
|Милан
|22
|14
|4
|4
|43-25
|46
|
4
|Аталанта
|21
|11
|3
|7
|37-21
|36
|
5
|Лацио
|21
|10
|4
|7
|24-20
|34
|
6
|Фиорентина
|21
|10
|4
|7
|29-22
|34
|
7
|Болонья
|21
|8
|9
|4
|25-20
|33
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|21
|9
|5
|7
|30-25
|32
|
10
|Торино
|21
|8
|7
|6
|20-19
|31
|
11
|Монца
|22
|7
|7
|8
|21-28
|28
|
12
|Дженоа
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|
13
|Фрозиноне
|22
|6
|5
|11
|29-41
|23
|
14
|Лечче
|22
|4
|9
|9
|21-31
|21
|
15
|Сассуоло
|21
|5
|4
|12
|26-37
|19
|
16
|Верона
|22
|4
|6
|12
|20-30
|18
|
17
|Удинезе
|22
|2
|12
|8
|23-37
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|22
|4
|5
|13
|15-36
|17
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.01
|22:45
|
Кальяри – Торино
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 0
|27.01
|20:00
|
Ювентус – Эмполи
|1 : 1
|27.01
|22:45
|
Милан – Болонья
|2 : 2
|28.01
|14:30
|
Дженоа – Лечче
|2 : 1
|28.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 0
|28.01
|17:00
|
Верона – Фрозиноне
|1 : 1
|28.01
|20:00
|
Лацио – Наполи
|0 : 0
|28.01
|22:45
|
Фиорентина – Интер
|0 : 1
|29.01
|22:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|20
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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