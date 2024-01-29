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Сегодня, 13:28

Каррера считает, что Миранчук добьется успеха в Италии

Алина Савинова
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Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в этом сезоне.

«Алексей Миранчук прогрессирует с каждым днем, сейчас он стал важным игроком команды Гасперини. Решение остаться в «Аталанте» и бороться за свое место в составе было правильным. Думаю, Алексей добьется успеха в Италии, у него есть качества для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 18 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Прошлый сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-miranchuk-progressiruet-s-kazhdy-m-dnem-on-dob-etsya-uspeha-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
6
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7
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
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 Верона 22 4 6 12 20-30 18
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