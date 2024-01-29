Каррера считает, что Миранчук добьется успеха в Италии

Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением о выступлении российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в этом сезоне.

«Алексей Миранчук прогрессирует с каждым днем, сейчас он стал важным игроком команды Гасперини. Решение остаться в «Аталанте» и бороться за свое место в составе было правильным. Думаю, Алексей добьется успеха в Италии, у него есть качества для этого», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 18 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Прошлый сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды.