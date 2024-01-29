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Сегодня, 00:44

Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лаутаро Мартинес (справа).
Фото Reuters

«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте встречи забил форвард гостей Лаутаро Мартинес. На 76-й минуте нападающий хозяев Нико Гонсалес не реализовал пенальти.

«Интер» вернулся на первое место в турнирной таблице серии А с 54 очками в 21 матче. «Нерадзурри» опередили «Ювентус», у которого 53 очка в 22 встречах.

«Фиорентина» занимает пятую строчку с 34 очками в 21 игре.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Интер

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Лаутаро Мартинес
0
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24 часа
3 дня
Неделя

«Лацио» и «Наполи» сыграли вничью в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
6
 Фиорентина 21 10 4 7 29-22 34
7
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
13
 Фрозиноне 22 6 5 11 29-41 23
14
 Лечче 22 4 9 9 21-31 21
15
 Сассуоло 21 5 4 12 26-37 19
16
 Верона 22 4 6 12 20-30 18
17
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 1 : 1
27.01 22:45
Милан – Болонья
 2 : 2
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 2 : 1
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 0
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 1 : 1
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 0 : 0
28.01 22:45
Фиорентина – Интер
 0 : 1
29.01 22:45
Салернитана – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 20 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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