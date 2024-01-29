Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной»

«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте встречи забил форвард гостей Лаутаро Мартинес. На 76-й минуте нападающий хозяев Нико Гонсалес не реализовал пенальти.

«Интер» вернулся на первое место в турнирной таблице серии А с 54 очками в 21 матче. «Нерадзурри» опередили «Ювентус», у которого 53 очка в 22 встречах.

«Фиорентина» занимает пятую строчку с 34 очками в 21 игре.