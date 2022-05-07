Лаутаро Мартинес установил новый личный рекорд по голам в серии А

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил два гола «Эмполи» (4:2) в матче 36-го тура серии А.

Таким образом, в активе 24-летнего игрока 19 голов в 33 матчах чемпионата Италии. Это его личный рекорд. В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 38 встречах.

Всего в этом сезоне форвард провел за «Интер» 46 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 3 голевые передачи.

Аргентинец занимает третье место в списке бомбардиров Серии А в этом сезоне. Его опережают форвард «Ювентуса» Душан Влахович (23) и нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (27).

После 36 матчей «Интер» занимает первое место в сери А, набрав 78 очков. У «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 баллов.