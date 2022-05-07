«Лечче» и «Кремонезе» вышли в серию А

«Лечче» и «Кремонезе» вышли в серию А.

По итогам чемпионата серии Б «Лечче» набрал 71 очко и занял первое место в турнирной таблице, а «Кремонезе» с 69 баллами расположился на второй позиции.

Оба клуба получили прямые путевки в серию А.

Напомним, что «Лечче» в последний раз играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2019/20, а «Кремонезе» — в сезоне-1995/96.

Еще один клуб выйдет в серию А по итогам плей-офф.