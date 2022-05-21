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21 мая, 23:43

«Лацио» и «Верона» сыграли вничью в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Лацио» — «Верона» — 3:3.
Фото Global Look Press

«Лацио» и «Верона» сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:3.

В составе «Лацио» забили Жоване Кабрал, Перейра Гомес Фелипе Андерсон и Родригес Педро. У «Вероны» отличились Джованни Симеоне, Кевин Лазанья и Мартин Онгла.

«Лацио» набрал 64 очка и занял 5-е место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 53 очка и 9-я позиция.

Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
3:3
Верона
Голы
Симеоне, 6 (0:1), Лазанья, 14 (0:2), Кабрал, 16 (1:2), Фелипе Андерсон, 29 (2:2), Педро, 62 (3:2), Онгла, 76 (3:3)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе (Каменович, 46) Ачерби Дзакканьи (Педро, 48) Милинкович-Савич Лаццари Катальди (Лукас, 73) Марушич Башич (Акпа-Акпро, 79) Фелипе Андерсон Кабрал (Ромеро, 73)
Верона
Берарди Фараони Чеккерини (Тамез, 46) Шутало (Казале, 30) Коппола Мигел Велозу Лазович Онгла (Давидович, 85) Капрари (Депаоли, 85) Лазанья Симеоне (Бесса, 70)
Предупреждения
Луис Фелипе 20’, Лукас 84’  -  Онгла 3’, Мигел Велозу 23’, Чеккерини 44’, Фараони 45+4’, Казале 53’, Лазанья 90+2’
Судьи
Коломбо (Италия)

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Фиорентина» победила «Ювентус»
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Интер

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Доменико Берарди

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Сассуоло

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
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Итан Ампаду

Венеция

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