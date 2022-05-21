«Лацио» и «Верона» сыграли вничью в чемпионате Италии

«Лацио» и «Верона» сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:3.

В составе «Лацио» забили Жоване Кабрал, Перейра Гомес Фелипе Андерсон и Родригес Педро. У «Вероны» отличились Джованни Симеоне, Кевин Лазанья и Мартин Онгла.

«Лацио» набрал 64 очка и занял 5-е место в турнирной таблице серии А. У «Вероны» 53 очка и 9-я позиция.