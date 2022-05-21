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«Дженоа» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона в серии А

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«Дженоа» дома проиграл «Болонье» в матче заключительного тура чемпионата Италии — 0:1.

В составе гостей гол забил Муса Барроу в середине второго тайме.

Таким образом, «Дженоа» набрал 28 очков и вылетел из серии А. Последний раз генуэзцы выступали в серии B в сезоне-2006/07.

У «Болоньи» 46 очков и 12-е место.

Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 18:15. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:1
Болонья
Голы
Барроу, 66 (0:1)
Дженоа
Шемпер Кришито (Экубан, 71) Васкес Хефти Эстигор Амири (Камбьясо, 56) Эрнани (Ровелла, 67) Портанова (Мелегони, 46) Гальдамес (Френдруп, 46) Гудмундссон Йебоа
Болонья
Барди (Баньолини, 88) Бинкс (Стиванелло, 46) Бонифаци Де Сильвестри Дейкс Амей (Хики, 72) Домингес Эбишер Схаутен (Урбаньски, 46) Раймондо (Виньято, 75) Барроу
Предупреждения
Гальдамес 38’, Кришито 54’, Эстигор 58’  -  Эбишер 25’
Судьи
Мьеле (Италия)

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И В Н П +/- О
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 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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13
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