«Лацио» согласовал условия нового контракта с полузащитником Лаццари

«Лацио» согласовал условия нового контракта с полузащитником Мануэлем Лаццари, пишет инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата 28-летнего футболиста составит 1,7 миллиона евро в год.

Действующий контракт Лаццари с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.