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Сегодня, 22:39

«Интер» зимой хочет купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Тюрама

Иван Шитик
Корреспондент
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«Интер» намерен приобрести нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Миланский клуб планирует оформить подписание Тюрама в предстоящее зимнее трансферное окно.

В стане «нерадзурри» считают, что вероятность заключения сделки довольно велика, и в скором времени клуб направит официальное предложение «Боруссии».

Ранее появлялась информация, что немецкий клуб готов продать футболиста за 10 миллионов евро, так как летом у него истекает контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Интер (Интернационале)
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
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Лечче – Лацио
 - : -
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Фиорентина – Монца
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