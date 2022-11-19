«Интер» зимой хочет купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Тюрама

«Интер» намерен приобрести нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Миланский клуб планирует оформить подписание Тюрама в предстоящее зимнее трансферное окно.

В стане «нерадзурри» считают, что вероятность заключения сделки довольно велика, и в скором времени клуб направит официальное предложение «Боруссии».

Ранее появлялась информация, что немецкий клуб готов продать футболиста за 10 миллионов евро, так как летом у него истекает контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам забил 10 голов в 15 матчах немецкой бундеслиги.