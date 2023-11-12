«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче серии А

«Лацио» дома сыграл вничью с «Ромой» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 18 очков. «Лацио» располагается на 10-й строчке (17).

В 13-м туре желто-красные 26 ноября примут «Удинезе», а «орлы» 25 ноября сыграют с «Салернитаной».