«Лацио» сыграет с «Ромой» в матче 12-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лацио» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также трансляцию можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров серии А бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 16 очков. Желто-красные с 17-ю баллами располагаются на 7-й строчке.

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