Бразильский одноклубник Миранчука может сыграть за сборную Италии

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильскому защитнику «Аталанты» Рафаэлю Толою играть за сборную Италии, сообщает Football Italia.

30-летний капитан «Аталанты» не провел ни одной матча за сборную Бразилии. Защитник привлекался к играм за национальную команду до 20 лет.

В нынешнем сезоне Толой провел 27 игр за клуб из Бергамо и забил 2 гола.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.