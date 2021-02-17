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Бразильский одноклубник Миранчука может сыграть за сборную Италии

21:27
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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильскому защитнику «Аталанты» Рафаэлю Толою играть за сборную Италии, сообщает Football Italia.

30-летний капитан «Аталанты» не провел ни одной матча за сборную Бразилии. Защитник привлекался к играм за национальную команду до 20 лет.

В нынешнем сезоне Толой провел 27 игр за клуб из Бергамо и забил 2 гола.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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