«Лацио» готов продлить контракт с Индзаги

«Лацио» готов продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, президент клуба Клаудио Лотито хочет предложить 44-летнему специалисту контракт до лета 2022 года. Его зарплата может составить 2-3 млн евро в год.

В текущем сезоне «Лацио» с 69 очками расположился на четвертом месте в серии А после 34 матчей и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.