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«Лацио» готов продлить контракт с Индзаги

16:25
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«Лацио» готов продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, президент клуба Клаудио Лотито хочет предложить 44-летнему специалисту контракт до лета 2022 года. Его зарплата может составить 2-3 млн евро в год.

В текущем сезоне «Лацио» с 69 очками расположился на четвертом месте в серии А после 34 матчей и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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