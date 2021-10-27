«Аталанта» обыграла «Сампдорию», Миранчук сделал голевую передачу

«Аталанта» выиграла у «Сампдории» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

У победителей отличились Дуван Сапата и Йосип Иличич, а Кристоффер Аскильдсен забил в свои ворота. У хозяев забил Франческо Капуто.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 79-й минуте. Он заменил Руслана Малиновского. 26-летний Миранчук отметился результативной передачей на Иличича в игре против «Сампдории» на 90+5-й минуте матча.

«Аталанта» набрала 18 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице серии А. В параллельном матче «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Сампдория» — «Аталанта» — 1:3 (1:2)

Голы: Капуто, 10 (1:0). Аскильдсен, 17 — в свои ворота (1:1). Сапата, 21 (1:2). Иличич, 90+5 (1:3).

«Сампдория»: Аудеро, Йосида, Мурру (Шабо, 57), Колли (Квальярелла, 66), Дрэгушин, Адриэн Силва (Экдаль, 85), Кандрева, Торсби, Аскильдсен (Торрегросса, 85), Капуто, Габбьядини (Чьерво, 66).

«Аталанта»: Муссо, Паломино (Скальвини, 46), Дзаппакоста (Пеццелла, 79), Мехле, Ловато, де Рон, Малиновский (Миранчук, 79), Пашалич (Иличич, 59), Фройлер, Копмайнерс, Сапата (Пикколи, 87).

Предупреждения: Паломино, 14. Торсби, 26. Аскильдсен, 29. Колли, 36. Иличич, 64. Шабо, 90+1. Фройлер, 90+3.

Судья: Пронтера.

27 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Удинезе» — «Верона» — 1:1 (1:0)

Голы: Саксесс, 3 (1:0). Барак, 83 — с пенальти (1:1).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Бекао, Удогие (Соппи, 85), Молина (Самарджич, 85), Арслан (Макенго, 68), Перейра, Уоллас, Саксесс (Стрюгер Ларсен, 63), Бету.

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни, Шутало (Илич, 73), Мигел Велозу, Барак, Хонгла (Лазович, 46), Тамез, Калинич (Симеоне, 66), Лазанья (Капрари, 46).

Предупреждения: Давидович, 56. Бекао, 71. Илич, 88.

Судья: Маркетти.

27 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».