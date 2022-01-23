«Лацио» — «Аталанта»: Миранчук заменен на 71-й минуте

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 71-й минуте матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио».

Вероятно, у россиянина есть повреждение. Он покинул поле, хромая. Еще в первом тайме он держался за бедро.

Вместо Миранчука на поле вышел Рафаэл Толой. Счет матча — 0:0.