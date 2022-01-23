«Лацио» — «Аталанта»: Миранчук заменен на 71-й минуте
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 71-й минуте матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио».
Вероятно, у россиянина есть повреждение. Он покинул поле, хромая. Еще в первом тайме он держался за бедро.
Вместо Миранчука на поле вышел Рафаэл Толой. Счет матча — 0:0.
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|24
|
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|4
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|23-42
|22
|
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|22
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|5
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|6
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|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
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Лацио
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Душан Влахович
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Джованни Симеоне
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Ромеро Луис Альберто
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Сергей Милинкович-Савич
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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Роберто Сориано
Болонья
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|1
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|9
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