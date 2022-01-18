Лаббадиа согласился возглавить «Дженоа», но не доехал до Италии

Немецкий специалист Бруно Лаббадиа мог возглавить «Дженоа».

Накануне он согласился на предложение итальянской команды и решил свой вопрос с «Гертой» (бывшим клубом). Но 18 января Лаббадиа так и не прилетел в Геную.

17 января команда уступила «Фиорентине» с разгромным счетом — 0:6.

Ранее с поста главного тренера генуэзского клуба был уволен Андрей Шевченко, и в клубе ищут ему замену.

«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах.