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Сегодня, 21:38

Лаббадиа согласился возглавить «Дженоа», но не доехал до Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Бруно Лаббадиа.
Фото Reuters

Немецкий специалист Бруно Лаббадиа мог возглавить «Дженоа».

Накануне он согласился на предложение итальянской команды и решил свой вопрос с «Гертой» (бывшим клубом). Но 18 января Лаббадиа так и не прилетел в Геную.

17 января команда уступила «Фиорентине» с разгромным счетом — 0:6.

Ранее с поста главного тренера генуэзского клуба был уволен Андрей Шевченко, и в клубе ищут ему замену.

«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах.

Источник: https://t.me/giorgiokud/363
ФК Дженоа
Бруно Лаббадиа
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Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
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 1 : 2
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Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
 1 : 2
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Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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Салернитана – Венеция
 - : -
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Фиорентина

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Роберто Сориано

Болонья

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