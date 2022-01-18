Лаббадиа согласился возглавить «Дженоа», но не доехал до Италии
Немецкий специалист Бруно Лаббадиа мог возглавить «Дженоа».
Накануне он согласился на предложение итальянской команды и решил свой вопрос с «Гертой» (бывшим клубом). Но 18 января Лаббадиа так и не прилетел в Геную.
17 января команда уступила «Фиорентине» с разгромным счетом — 0:6.
Ранее с поста главного тренера генуэзского клуба был уволен Андрей Шевченко, и в клубе ищут ему замену.
«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах.
Источник: https://t.me/giorgiokud/363
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|6.01
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|
Сампдория – Кальяри
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|6.01
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|
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|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
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|6.01
|18:30
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Аталанта – Торино
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|6.01
|18:30
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Сассуоло – Дженоа
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|6.01
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