«Лацио» победил «Удинезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Лацио» одержал победу над «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась в дополнительное время со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий римской команды Чиро Иммобиле.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.