Защитник «Торино» выбыл до конца сезона. Клуб взял его в аренду на прошлой неделе

Защитник «Торино» Мохамед Фарес получил серьезную травму колена. Он выбыл до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что «Торино» арендовал игрока у «Лацио» на прошлой неделе. Он не успел провести за «быков» ни одной встречи.

Этот сезон 25-летний Фарес начинал в составе «Дженоа» на правах аренды.

В августе 2019 года алжирец уже получал аналогичную травму колена.