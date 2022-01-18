Защитник «Торино» выбыл до конца сезона. Клуб взял его в аренду на прошлой неделе
Защитник «Торино» Мохамед Фарес получил серьезную травму колена. Он выбыл до конца сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что «Торино» арендовал игрока у «Лацио» на прошлой неделе. Он не успел провести за «быков» ни одной встречи.
Этот сезон 25-летний Фарес начинал в составе «Дженоа» на правах аренды.
В августе 2019 года алжирец уже получал аналогичную травму колена.
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|23
|
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|
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|29-40
|20
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
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|6.01
|22:45
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Ювентус – Наполи
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|17
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Верона
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|
|
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Лацио
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
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|И
|К
|Ж
|
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Роберто Сориано
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|1
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Луис Фелипе
Лацио
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|1
|9
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