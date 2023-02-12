Кварацхелия забил гол за «Наполи» в свой день рождения

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе».

Он открыл счет на 22-й минуте встречи — 1:0.

Отметим, что 12 февраля грузинский вингер отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 22 года.

Для Кварацхелии этот гол стал 9-м в нынешнем сезоне серии А.

Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 56 очков после 21 матча.

Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.