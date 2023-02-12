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Сегодня, 21:59

Гол Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»

Мария Гусева
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«Ювентус» — «Фиорентина» — 1:0.
Фото AFP

«Ювентус» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Адриен Рабьо на 34-й минуте.

На 89-й минуте гол полузащитника «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли не был засчитан из-за офсайда.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков. «Фиорентина» располагается на 14-й строчке — 24 очка.

Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Фиорентина

Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 - : -
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Адемола Лукман

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Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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