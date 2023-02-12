Гол Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»

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«Ювентус» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Адриен Рабьо на 34-й минуте.

На 89-й минуте гол полузащитника «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли не был засчитан из-за офсайда.

«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков. «Фиорентина» располагается на 14-й строчке — 24 очка.