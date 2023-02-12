Гол Рабьо принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
«Ювентус» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал полузащитник Адриен Рабьо на 34-й минуте.
На 89-й минуте гол полузащитника «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли не был засчитан из-за офсайда.
«Ювентус» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков. «Фиорентина» располагается на 14-й строчке — 24 очка.
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|56
|
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|Интер
|21
|14
|1
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|41-26
|43
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
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|22
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|5
|5
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|41
|
5
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|5
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|41
|
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|
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|
9
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|8
|5
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|
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|4
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|9
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|
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|22
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|27
|
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|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|22
|6
|6
|10
|26-33
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
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|
20
|Кремонезе
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|13
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38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|2 : 2
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|1 : 1
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 2
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|2 : 2
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|0 : 1
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
|- : -
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Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
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|Ж
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