Квальярелла рассказал, как почтовый инспектор испортил ему карьеру в «Наполи»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла рассказал, как почтовый инспектор превратил его карьеру в «Наполи» в ад.

— В 2009 году я подписал 5-летний контракт с «Наполи» и был вне себя от счастья, — приводит слова 36-летнего Квальяреллы The Sun. — Игра за эту команду всегда была моей мечтой, но карьеру здесь мне испортил Раффаэле Пикколо. Он анонимно преследовал меня на протяжении всей моей неаполитанской карьеры. Это бывший почтовый инспектор, который сначала присылал мне фотографии голых девочек, обвиняя меня в педофилии.

Дальше Пикколо начал обвинять меня в связях с мафией, торговле наркотиками и наконец договорных матчах. Анонимные письма получал и мой отец, которому было очень тяжело. Ему было прислано письмо с угрозой взорвать его дом подрывом бомбы. Зачем ему это было нужно, не знаю.

Квальярелла отыграл в «Наполи» сезон 2009/10. В том чемпионате Италии он провел 34 матча, в которых забил 11 голов.