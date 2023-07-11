Агент Кокорина подтвердил, что футболист поедет на сбор с «Фиорентиной»
Тимофей Бердышев, агент российского нападающего Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист отправится вместе с «Фиорентиной» на первый предсезонный сбор.
«Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной». А дальше сам бог только знает по его будущему, а сейчас он едет на сбор», — цитирует Бердышева Metaratings.ru.
10 июля стало известно, что Кокорин попал в список из 35 футболистов, которые отправятся с «Фиорентиной» на сборы.
Российский нападающий стал игроком «Фиорентины» в 2021 году. В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
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|Наполи
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
|0
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|0
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|0-0
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10
|Торино
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
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37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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