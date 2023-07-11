Агент Кокорина подтвердил, что футболист поедет на сбор с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист отправится вместе с «Фиорентиной» на первый предсезонный сбор.

«Кокорин поедет на сбор с «Фиорентиной». А дальше сам бог только знает по его будущему, а сейчас он едет на сбор», — цитирует Бердышева Metaratings.ru.

10 июля стало известно, что Кокорин попал в список из 35 футболистов, которые отправятся с «Фиорентиной» на сборы.

Российский нападающий стал игроком «Фиорентины» в 2021 году. В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.