Кулушевски: «Надеюсь, Златан вернется в сборную на Евро. Это было бы замечательно для всей Швеции»
05:18
Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
«Мы пишем друг другу. Он для меня кумир, потому что вряд ли кто-нибудь в мире может делать то, что он делает. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках.
Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!» - приводит слова Кулушевски Sky Sport Italia.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю