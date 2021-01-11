Кулушевски: «Надеюсь, Златан вернется в сборную на Евро. Это было бы замечательно для всей Швеции»

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Мы пишем друг другу. Он для меня кумир, потому что вряд ли кто-нибудь в мире может делать то, что он делает. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках.

Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!» - приводит слова Кулушевски Sky Sport Italia.