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Кулушевски: «Надеюсь, Златан вернется в сборную на Евро. Это было бы замечательно для всей Швеции»

05:18
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Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Мы пишем друг другу. Он для меня кумир, потому что вряд ли кто-нибудь в мире может делать то, что он делает. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках.

Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!» - приводит слова Кулушевски Sky Sport Italia.

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