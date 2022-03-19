Куадрадо будет получать по новому контракту с «Ювентусом» 4 миллиона евро в год

Руководство «Ювентуса» на следующей неделе проведет встречу с агентом ползущитника туринцев Хуана Куадрадо. Стороны будут обсуждать продление сотрудничества, сообщает журналист Николо Скира.

Туринцы предлагают 33-летнему колумбийцу контракт до 2024 года. Он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах и забил пять голов, а также сделал четыре голевые передачи.