Куадрадо будет получать по новому контракту с «Ювентусом» 4 миллиона евро в год
Руководство «Ювентуса» на следующей неделе проведет встречу с агентом ползущитника туринцев Хуана Куадрадо. Стороны будут обсуждать продление сотрудничества, сообщает журналист Николо Скира.
Туринцы предлагают 33-летнему колумбийцу контракт до 2024 года. Он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.
Текущий контракт колумбийского защитника рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Куадрадо сыграл за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах и забил пять голов, а также сделал четыре голевые передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
2
|Милан
|29
|19
|6
|4
|55-29
|63
|
3
|Интер
|28
|17
|8
|3
|61-23
|59
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Лацио
|29
|14
|7
|8
|58-42
|49
|
6
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|
7
|Рома
|29
|14
|6
|9
|47-35
|48
|
8
|Фиорентина
|28
|14
|4
|10
|47-37
|46
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|29
|11
|8
|10
|54-46
|41
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|28
|5
|7
|16
|25-52
|22
|
20
|Салернитана
|28
|3
|7
|18
|22-66
|15
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5