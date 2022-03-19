«Интер» — «Фиорентина»: Кокорин попал в число запасных

«Интер» на своем поле примет «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на игру. Он начнет матч на скамейке запасных.

Россиянин не участвует в играх «Фиорентины» уже более двух месяцев, по разным причинам он пропустил 11 матчей. В последний раз российский нападающий выходил на поле 10 января в матче чемпионата Италии с «Торино».

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года, в текущем сезоне он провел на поле в чемпионате страны 45 минут.