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«Кротоне» победил «Парму»

21:01

«Кротоне» в матче 33-го тура чемпионата Италии в гостях победил Парму со счетом 4:3. Дубль и победный гол у Сими.

«Парма» и «Кротоне» занимают два последних места в таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

«Парма» — «Кротоне» — 3:4 (1:3)

Голы: Магальян, 14 (0:1). Эрнани, 29 (1:1). Сими, 42 (1:2). Унас, 45+1 (1:3). Жервинью, 49 (2:3). Михайла, 54 (3:3). Сими, 69 — с пенальти (3:4).

«Парма»: Коломби, Бани (Осорио, 46), Пеццелла, Бузи, Диркс (Валенти, 74), Куртич (Пелле, 46), Бругман, Эрнани (Грасси, 75), Корнелиус, Ман (Жервинью, 20), Михайла.

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Джиджи, Големич, Реца, Чигарини (Эдуарду Энрике, 67), Молина, Дзанеллато, Унас (Педру Перейра, 90+1), Сими, Мессиас (Бенали, 84).

Предупреждения: Бругман, 56. Мессиас, 70. Корнелиус, 76. Грасси, 78. Эдуарду Энрике, 90+2.

Судья: Рапуано (Италия).

24 апреля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

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