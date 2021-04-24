«Кротоне» победил «Парму»
«Кротоне» в матче 33-го тура чемпионата Италии в гостях победил Парму со счетом 4:3. Дубль и победный гол у Сими.
«Парма» и «Кротоне» занимают два последних места в таблице.
Чемпионат Италии
Серия А
33-й тур
«Парма» — «Кротоне» — 3:4 (1:3)
Голы: Магальян, 14 (0:1). Эрнани, 29 (1:1). Сими, 42 (1:2). Унас, 45+1 (1:3). Жервинью, 49 (2:3). Михайла, 54 (3:3). Сими, 69 — с пенальти (3:4).
«Парма»: Коломби, Бани (Осорио, 46), Пеццелла, Бузи, Диркс (Валенти, 74), Куртич (Пелле, 46), Бругман, Эрнани (Грасси, 75), Корнелиус, Ман (Жервинью, 20), Михайла.
«Кротоне»: Кордац, Магальян, Джиджи, Големич, Реца, Чигарини (Эдуарду Энрике, 67), Молина, Дзанеллато, Унас (Педру Перейра, 90+1), Сими, Мессиас (Бенали, 84).
Предупреждения: Бругман, 56. Мессиас, 70. Корнелиус, 76. Грасси, 78. Эдуарду Энрике, 90+2.
Судья: Рапуано (Италия).
24 апреля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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