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«Сассуоло» победил «Сампдорию»

23:36
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«Сассуоло» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный гол забил Доменико Берарди.

«Сассуоло» (52 очка в 33 матчах) занимает 8-е место в таблице. «Сампдория» (42) — на 9-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Сассуоло» — «Сампдория» — 1:0 (0:0)

Гол: Берарди, 69.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян (Рожериу, 62), Кирьякопулос (Мерт Мюлдюр, 62), Марлон (Бога, 46), Дж.Феррари, Лопес, Локателли, Траоре, Дефрель (Обианг, 78), Берарди (Маньянелли, 85).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Янкто (Лерис, 80), Торсби, Габбьядини (Ла Гумина, 64), Бальде, Дамсгор (Аскильдсен, 80).

Судья: Гарильо (Италия).

24 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Сампдория

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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