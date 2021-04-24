«Сассуоло» победил «Сампдорию»
«Сассуоло» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 1:0. Единственный гол забил Доменико Берарди.
«Сассуоло» (52 очка в 33 матчах) занимает 8-е место в таблице. «Сампдория» (42) — на 9-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
33-й тур
«Сассуоло» — «Сампдория» — 1:0 (0:0)
Гол: Берарди, 69.
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян (Рожериу, 62), Кирьякопулос (Мерт Мюлдюр, 62), Марлон (Бога, 46), Дж.Феррари, Лопес, Локателли, Траоре, Дефрель (Обианг, 78), Берарди (Маньянелли, 85).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Янкто (Лерис, 80), Торсби, Габбьядини (Ла Гумина, 64), Бальде, Дамсгор (Аскильдсен, 80).
Судья: Гарильо (Италия).
24 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю