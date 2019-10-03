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«Кротоне» грозится бойкотировать матч серии В из-за смерти тренера

19:21
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Выступающий в серии В «Кротоне» грозится бойкотировать матч 7-го тура с «Энтеллой», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Футболисты требуют перенести субботнюю игру на другую дату, поскольку на днях скончался тренер по физподготовке Серджо Маскерони.

Завтра игроки и весь персонал «Кротоне» вылетят в Комо на похороны Маскерони, после чего возвратятся в родной город. Переговоры «акул» с федерацией футбола Италии о переносе матча с «Энтеллой» продолжаются.

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