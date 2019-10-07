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Кришито может пропустить два месяца из-за травмы

22:08
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Защитник «Дженоа» Доменико Кришито может пропустить до двух месяцев. Он получил травму левого бедра в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По оценкам врачей, 32-летний защитник пропустит минимум месяц, а его восстановления может затянуться до декабря.

В нынешнем сезоне Кришито провел 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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