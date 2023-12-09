«Венеция» в большинстве проиграла «Кремонезе», Черышев вышел на замену
«Венеция» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 16-го тура второго дивизиона чемпионата Италии — 0:1.
На 51-й минуте защитник хозяев Валентин Антов получил красную карточку и покинул поле. На 80-й минуте игрок «Кремонезе» Лука Раванелли забил гол и принес своей команде победу.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте.
«Кремонезе» с 29 очками занимает третье место таблице серии В. «Венеция» находится на первой строчке с 33 баллами. Команда прервала пятиматчевую победную серию.
Источник: Таблица серии В
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|
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|
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|
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|7
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|14
|4
|3
|7
|21-26
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16
|Удинезе
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|1
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|4
|12-21
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|
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|14
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|2
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|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|- : -
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
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Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
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Лаутаро Мартинес
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