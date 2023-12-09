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«Венеция» в большинстве проиграла «Кремонезе», Черышев вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» в гостях проиграла «Кремонезе» в матче 16-го тура второго дивизиона чемпионата Италии — 0:1.

На 51-й минуте защитник хозяев Валентин Антов получил красную карточку и покинул поле. На 80-й минуте игрок «Кремонезе» Лука Раванелли забил гол и принес своей команде победу.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте.

«Кремонезе» с 29 очками занимает третье место таблице серии В. «Венеция» находится на первой строчке с 33 баллами. Команда прервала пятиматчевую победную серию.

Италия: Серия В. 16-й тур
09 дек, 00:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
1:0
Венеция

Источник: Таблица серии В
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Кремонезе
0
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 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
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7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
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13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
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