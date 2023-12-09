«Лацио» в большинстве не смог обыграть «Верону»

«Верона» дома сыграла вничью с «Лацио» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Маттиа Дзакканьи на 23-й минуте. Нападающий хозяев Тома Анри сравнял на 70-й минуте.

Через 7 минут полузащитник «Вероны» Ондрей Дуда получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Верона» находится на 18-й строчке (11 баллов). Команда третий матч подряд сыграла вничью.