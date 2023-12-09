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Сегодня, 18:54

«Лацио» в большинстве не смог обыграть «Верону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Верона» дома сыграла вничью с «Лацио» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Маттиа Дзакканьи на 23-й минуте. Нападающий хозяев Тома Анри сравнял на 70-й минуте.

Через 7 минут полузащитник «Вероны» Ондрей Дуда получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. «Верона» находится на 18-й строчке (11 баллов). Команда третий матч подряд сыграла вничью.

Италия. Серия А. 15-й тур
09 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Лацио

Источник: Таблица серии А
ФК Верона
ФК Лацио
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
18
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
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