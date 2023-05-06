«Кремонезе» обыграл «Специю» в чемпионате Италии
«Кремонезе» дома победил «Специю» в матче 34-го тура серии А — 2:0.
На 41-й минуте отличился Даниэль Чофани, на 77-й второй гол забил Хоан Васкес.
«Кремонезе» набрал 24 очка и остался на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Специя» — 17-я (27 очков).
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|64
|
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|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
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|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|40-49
|43
|
14
|Салернитана
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|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
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|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
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|34
|4
|12
|18
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|
20
|Сампдория
|33
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|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|0 : 2
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|2 : 0
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|- : -
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
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|22
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|
Лаутаро Мартинес
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