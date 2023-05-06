«Кремонезе» обыграл «Специю» в чемпионате Италии

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«Кремонезе» дома победил «Специю» в матче 34-го тура серии А — 2:0.

На 41-й минуте отличился Даниэль Чофани, на 77-й второй гол забил Хоан Васкес.

«Кремонезе» набрал 24 очка и остался на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Специя» — 17-я (27 очков).