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6 мая, 23:34

Лукаку: «Все, на чем мне нужно сосредоточиться сейчас — это помощь «Интеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Ромой» (2:0) в матче 34-го тура серии А.

«Я действительно доволен игрой всей команды, мы выходим на высший уровень. Нам просто нужно продолжать в том же духе, это самый важный момент для всех. Мы знаем свое положение и должны использовать каждую возможность, чтобы нанести вред сопернику. Сегодня мы также увидели нашу зрелость, благодаря которой довели игру до победы. Мы должны восстановиться и с завтрашнего дня начнем готовиться к матчу с «Миланом».

«Интер» — это самое главное. Все, на чем мне нужно сосредоточиться — это помощь команде», — приводит слова Лукаку Football Italia.

«Интер» одержал четвертую победу подряд, набрал 63 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Ромелу Лукаку
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
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 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
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 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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