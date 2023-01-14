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Сегодня, 18:57

«Монца» удержала победный счет в матче с «Кремонезе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монца» в гостях победила «Кремонезе» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

«Монца» по ходу встречи вела со счетом 3:0, но чуть не растеряла преимущество. Дубль в составе победителей сделал нападающий Джанлука Капрари.

«Монца» набрала 21 очко и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: 0 побед в 18 матчах и только 7 набранных очков.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
2:3
Монца

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24%

1.93

обе забьют - да

22%

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ФК Кремонезе
ФК Монца
2
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
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 - : -
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
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Эмполи

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