Камоцци: «Кварацхелия — безумно сильный игрок. «Наполи» заслуживает чемпионство в этом году»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура серии А против «Ювентуса» (5:1).

«Хвича безумно сильный игрок, — цитирует Sport24 Камоцци. — Этого Кварадону невозможно остановить! «Наполи» играет в фантастический футбол, и надеюсь, они выиграют Скудетто. Спалетти, Кварацхелия, все игроки «Наполи» — весь футбольный Неаполь заслуживает чемпионство в этом году».

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.