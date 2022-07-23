«Кремонезе» арендовал полузащитника «Герты» Аскасибара с правом выкупа

«Кремонезе» арендовал полузащитника «Герты» Сантьяго Аскасибара, сообщает пресс-служба берлинцев.

25-летний аргентинец проведет в итальянской команде сезон-2022/23. При этом у «Кремонезе» есть опция выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Аскасибар сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Герту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

«Кремонезе» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в серии B и вышел в серию А.