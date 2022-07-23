«Торино» хочет подписать форварда «Болоньи» Орсолини
«Торино» интересуется нападающим «Болоньи» Риккардо Орсолини, сообщает Calciomercato.
По данным источника, туринский клуб хочет усилить атакующую линию на средства, полученные с продажи защитника Глейсона Бремера в «Ювентус». Покупка 25-летнего Орсолини может обойтись «Торино» в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Орсолини забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи в 30 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 10 миллионов евро.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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|0-0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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