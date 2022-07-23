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Сегодня, 11:14

«Торино» хочет подписать форварда «Болоньи» Орсолини

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Торино» интересуется нападающим «Болоньи» Риккардо Орсолини, сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб хочет усилить атакующую линию на средства, полученные с продажи защитника Глейсона Бремера в «Ювентус». Покупка 25-летнего Орсолини может обойтись «Торино» в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Орсолини забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи в 30 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 10 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.82

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Локомотив
Ростов

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19%

1.70

Х

9%

3.60
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
13.08 19:30
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