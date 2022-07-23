«Торино» хочет подписать форварда «Болоньи» Орсолини

«Торино» интересуется нападающим «Болоньи» Риккардо Орсолини, сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб хочет усилить атакующую линию на средства, полученные с продажи защитника Глейсона Бремера в «Ювентус». Покупка 25-летнего Орсолини может обойтись «Торино» в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Орсолини забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи в 30 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 10 миллионов евро.