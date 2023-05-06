«Венеция» сыграла вничью с «Козенцой», Черышев вышел на замену

«Венеция» на выезде сыграла вничью с «Козенцой» в матче 36-го тура серии В — 1:1.

Голом в составе гостей отметился Йоэль Похьянпало, а за гостей забил Кристиан Д'Урсо.

Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 70-й минуте, заменив Микаэля Эллертссона.

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 46 очками занимает 8-е место в серии В. «Козенца» находится на 16-й строчке (39).