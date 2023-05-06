Камоцци заявил, что Спаллетти помог Кварацхелии стать топ-игроком

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о главном тренере «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Победа «Наполи» в серии А абсолютно справедлива, они доминировали большую часть сезона. Спаллетти — очень грамотный и опытный специалист, он добился результата, к которому очень долго шел. Безусловно, Хвича сыграл не последнюю роль в успехе «Наполи». Хорошо, что он попал именно в эту команду, к Спаллетти, который раскрыл его и помог ему стать топ-игроком», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.