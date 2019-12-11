Костас Манолас: «Для меня было честью, что Анчелотти был моим тренером»

Защитник «Наполи» Костас Манолас попрощался с Карло Анчелотти, который покинул пост главного тренера клуба.

— Большое спасибо за все, что вы сделали для меня и для «Неаполя», — написал Манолас в Instagram. — Для меня было честью, что вы мой тренер! Желаю вам и вашему тренерскому штабу всего наилучшего, потому что вы это заслужили.

Руководство «Наполи» уволило Анчелотти после победы в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Генком» (4:0). В серии А клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7-е место.

Кандидатом на пост главного тренера команды называется Дженнаро Гаттузо.