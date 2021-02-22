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Конте прокомментировал победу «Интера» над «Миланом»

03:26
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:0).

«Мои игроки заслуживают похвалы, это была хорошо подготовленная игра, они были главными героями на поле. Это было дерби с большим давлением, потому что обе команды находятся высоко в таблице. Мы хорошо использовали возможности против сильной команды.

Я опасаюсь следующих двух игр против «Дженоа» и «Пармы». Именно тогда мы должны доказать, что сделали еще один шаг, чтобы оставаться на вершине таблицы», — приводит слова Конте DAZN.

Лидирующий в турнирной таблице «Интер» увеличил отрыв от идущего вторым «Милана» до четырех очков. У «Интера» стало 53 очка, у «Милана» осталось 49.

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