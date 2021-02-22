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«Наполи» сообщил о состоянии Осимена, которого доставили в больницу после матча с «Аталантой»

05:15
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Стало известно состояние форварда «Наполи» Виктора Осимена после травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:4).

«Осимхен получил травму головы на последних минутах матча «Аталанта» — «Наполи». После игры он прошел медицинское обследование, но оно не дало однозначного результата. Игрок до завтра останется в больнице Бергамо под наблюдением врачей», — говорится в сообщении «Наполи».

22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу.

В текущем сезоне Осимен провел 15 матчей за «Наполи», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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